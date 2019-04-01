​Инспекторы ДПС в Югре подменяли водительские удостоверения автомобилистам

В Югорске 1 апреля сотрудники ГИБДД провели необычное профилактическое мероприятие — акцию-розыгрыш, целью которой было научить водителей следить за своими документами.

«В ходе проверки документов у водителей, производилась подмена водительского удостоверения на шуточное. По завершению акции инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения призвал всех водителей обращать внимание на то, какие документы они предъявляют и какие им возвращают обратно. Кроме того, полицейский призвал граждан соблюдать правила дорожного движения и пожелал счастливого пути», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

В ведомстве отметили, что жители города положительно оценили акцию к Дню смеха и продолжили свой день с улыбкой.