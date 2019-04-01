​Жительнице Когалыма грозит 15 лет тюрьмы за убийство сожителя

40-летняя жительница Когалыма пойдет под суд по обвинению в убийстве сожителя. Преступление было совершено в январе 2019 года.

«Обвиняемая в ходе ссоры нанесла своему сожителю удар ножом в область груди, в результате чего последний скончался на месте преступления. Обвиняемая была задержана, по ходатайству следователя решением суда в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.