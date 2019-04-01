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​Няганским угонщиком, из-за которого полицейским пришлось стрелять, оказался 16-летний подросток

Полицейские Нягани рассказали о подробностях задержания угонщика, остановить которого удалось только открыв стрельбу. Злоумышленником оказался 16-летний подросток, который решил покататься на маминой машине.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, 54-летняя жительница Нягани заявила в полицию об угоне Volkswagen Golf. Вскоре полицейские заметили автомобиль на одной из улиц города, попытались его остановить, но злоумышленник скрылся, повредив служебную машину. Чтобы он не устроил ДТП, стражи порядка начали стрелять по Volkswagen. Только это остановило угонщика.

«Сотрудники полиции установили, что угон транспортного средства совершил, состоящий на учете в ОМВД России по Нягани, 16-летний сын заявительницы. Дома молодой человек в одном из комодов нашел запасной ключ от автомобиля и решил прокатиться, на банковской карте у него находились денежные средства, которые в результате были потрачены на алкоголь. Несовершеннолетний после выпитого, продолжил ездить по городу, на одной из улиц был замечен сотрудниками ГИБДД. На законные требования сотрудников полиции остановиться, подозреваемый не реагировал. При попытке сотрудников Госавтоинспекции блокировать проезд злоумышленнику, нарушитель повредил служебный автомобиль и продолжил движение. На основании закона «О полиции» сотрудники правопорядка были вынуждены применить табельное оружие для остановки данного транспортного средства, так как водитель пытался скрыться и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Законность применения табельного оружия установят во время служебной проверки. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «угон».


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Сегодня в 15:04, просмотров: 249, комментариев: 0


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