​В России планируют приравнять электронные сигареты к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву, Роспотребнадзору, Минсельхозу и ФАС подготовить изменения в законодательство, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным. Также планируется ввести административную ответственность за курение несовершеннолетними. Об этом со ссылкой на протокол комиссии сообщает «Интерфакс».

С инициативой о едином регулировании электронных и обычных сигарет выступает Минздрав. Если предложения ведомства будут приняты, то запреты, установленные для курения обычных сигарет, распространятся на любые электронные средства доставки никотина, в том числе IQOS.

Стоит отметить, что депутаты думы Югры в конце марта приняли закон, запрещающий продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них несовершеннолетним.