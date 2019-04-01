​Житель Лангепаса установил скрытую камеру в ванной, чтобы следить за интимной жизнью своей экс-супруги

Жителя Лангепаса подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ возбуждено после того, как к правоохранителям обратилась женщина, рассказавшая, что нашла в своей ванной комнате скрытые камеры для фото и видеофиксации.

«В совершении преступления подозревается бывший супруг женщины, который , по данным следствия, осуществлял видеонаблюдение за личной, в том числе интимной, жизнью потерпевшей, чем нарушил неприкосновенность ее частной жизни», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи собирают доказательства по делу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.