​Полицейским Нягани пришлось открыть огонь по угнанному автомобилю, чтобы задержать нарушителя

В Нягани злоумышленник угнал автомобиль и, скрываясь от полиции, едва не спровоцировал ДТП и пытался протаранить патрульную машину.

Сообщение об угоне Volkswagen Golf поступило в дежурную часть от местной жительницы. Вскоре наряд ГИБДД заметил машину на одной из улиц города.

«На законные требования сотрудников полиции остановиться, подозреваемый не реагировал. После чего предпринял попытку повредить служебный автомобиль. На основании закона «О полиции» сотрудники правопорядка применили табельное оружие для остановки данного транспортного средства, так как водитель пытался скрыться и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. В результате применения табельного оружия автомашина была остановлена, водитель задержан», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

В обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа. Также назначена служебная проверка по факту применения служебного оружия.