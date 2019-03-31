​Россия отказалась от идеи установки умных счетчиков на газ

В правительстве России приняли решение отказаться от идеи установки умных счетчиков на газ, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Козака.

Он заявил, что сумма, требуемая для реализации этого проекта, оказалась слишком чувствительной для граждан.

«Правительство Российской Федерации не может принимать решение без учета интересов потребителей», — пояснил Козак.

Однако, по его словам, к этой идее правительство еще вернется, когда счетчики подешевеют и идея не будет так обременительна для населения.