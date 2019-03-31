​В Югре на 14 процентов выросло количество выданных автокредитов

В начале 2019 года жители Югры взяли 1 834 кредита на покупку автомобилей. Это — на 13,9 процента больше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в январе и феврале количество выданных автокредитов составило 108,1 тысячи единиц, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 8,2 процента.

Эксперты отмечают, что увеличение числа проданных в кредит автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется несмотря на завершение ряда госпрограмм льготного автокредитования.

«При этом рост выдачи автокредитов проходит на фоне улучшения условий автокредитования, в том числе благодаря поддержке автопроизводителей. Таким образом, автокредит остается одним из наиболее удобных инструментов для покупателей автотранспортных средств. Следует также отметить рост вторичного рынка – многие банки развивают программы кредитования б/у автомобилей», — прокомментировал данные генеральный директор НБКИ Александр Викулин.