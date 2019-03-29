Напиши мне, напиши: связисты раскрыли, кто отправляет по 1200 сообщений в месяц

В битве между соцсетями и мессенджерами побеждают последние. Югорчане в течение дня проверяют WhatsApp или Viber чаще, чем заходят в приложения ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook. Кроме того, ежедневно каждый двадцатый смотрит видео, каждый третий просматривает мобильные версии сайтов, а слушает музыку онлайн один из ста жителей региона. Аналитикой поделился МегаФон.

29 марта, 2019 года. ХМАО-Югра. По данным оператора, к мессенджерам абоненты обращаются на 20% чаще, чем к ленте в соцсетях. Сообщения WhatsApp или Viber остаются непрочитанными в среднем 15 минут, а во ВКонтакте или Facebook это время увеличивается до 2 часов.

Активный пользователь WhatsApp отправляет 1200 посланий в месяц, получает в два раза больше, а заходит проверить беседки и чаты 23 раза в день. Популярность набирают голосовые сообщения, на регулярной основе ими пользуются 32% владельцев смартфонов. Напомним, что WhatsApp остается самым распространенным в России сервисом по обмену сообщениями.

«Мессенджеры сочетают в себе оперативность с возможностью выбрать, когда человеку удобно прочитать и ответить. Для многих абонентов они стали полноценной заменой телефонным звонкам. Чтобы учесть потребности таких пользователей, мы создали тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», на котором можно сочетать минимальный пакет минут с максимальным объемом интернет-трафика», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Югре и на Ямале.

Тариф-конструктор «Включайся! Выбирай» позволяет абоненту самостоятельно определить нужное количество интернета, минут и смс. Абонентская плата начинается от 190 рублей. Также на тарифе доступен безлимитный интернет и видеоконтент в «МегаФон ТВ».