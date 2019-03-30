​Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций АФК «Система»

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 10,0%-10,15% годовых, книга заявок закрыта 27 марта на уровне 9,9% годовых.

«Нам очень приятно начать работу с компанией на облигационном рынке. Первая сделка сложилась очень удачно: нам удалось снизить итоговый купон и собрать полную книгу заявок. Мы надеемся на продолжение нашего совместного сотрудничества», — подчеркнул директор, начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Владимир Травков, вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система», отметил: «В феврале-марте 2019 года АФК «Система» успешно вернулась на локальные долговые рынки с офертой по выпуску 001P-07 номиналом 10 млрд рублей и его вторичным размещением и двумя новыми выпусками 001Р-09 и 001Р-10 объемом 10 млрд рублей каждый. Эти сделки показали, что рынок высоко оценивает кредитное качество Корпорации и ее долговые инструменты востребованы различными категориями инвесторов, в том числе физическими лицами. Привлеченные в ходе этих размещений средства планируется направить на рефинансирование текущего долгового портфеля Корпорации».

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 3,5 года.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, АТОН, БКС Глобал маркетс, Московский кредитный банк, ИФК Солид. Со-организаторами – МТС-Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению – Альфа-Банк.

Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО АФК «Система», зарегистрированной Московской Биржей 23 сентября 2015 года под идентификационным номером 4-01669-А-001Р-02Е. Номинальная стоимость Программы — до 200 млрд рублей.

Альфа-Банкоснован в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных нарынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABHFinancial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель— 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал— 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.