​Альфа-Банк признан лучшим в номинации «Внедрение в сфере информбезопасности» по версии Finaward

27 марта прошла церемония награждения Finaward – премии в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России.

Альфа-Банк получил премию в номинации «Внедрение в сфере информационной безопасности», подтвердив свое технологическое лидерство и фокус на высокий уровень безопасности и удобства клиентских сервисов. Премии удостоен проект по расширению функционала мобильного банка для корпоративных клиентов «Альфа-Бизнес Мобайл» - в ноябре 2018 года Банк ввел возможность подтверждения платежей отпечатком пальца в приложении «Альфа-Бизнес Мобайл». Технология обеспечивает повышенный уровень безопасности, так как делает невозможным подтверждение мошеннической транзакции путем перехвата SMS- или PUSH- сообщений. После формирования платежки клиент подписывает его электронной подписью с подтверждением отпечатком пальца или FaceID, либо пин-кодом пользователя. Техническая реализация выполнена с помощью решения PayControl, разработанного компанией SafeTech.

Премия Finaward - авторитетный конкурс в профессиональном финансовом сообществе России, фокусирующийся на наиболее ярких продуктовых и IT-решениях в финансовом секторе.