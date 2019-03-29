​В Лангепасе из-за падения снега с крыши на прохожего возбуждено уголовное дело. Мужчина получил серьезные травмы

В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении мастера управляющей компании, на территории которой прохожего травмировала упавшая с крыши глыба льда. Ему предъявили обвинение по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Инцидент произошел в середине марта. 37-летний житель Лангепаса получил перелом бедренной кости.

«Следствие полагает, что сход снега стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны мастера управляющей компании, в должностные обязанности которого входили контроль за состоянием крыш и организация уборки с них снежного покрова», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, с приходом весны в разных городах Югры зарегистрировано несколько происшествий из-за неочищенных крыш.