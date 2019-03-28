​В России планируют отпустить домой часть пациентов психоневрологических интернатов

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам после индивидуального обследования. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященному проблеме ПНИ.

Планируется, что обследование пациентов интернатов проведут в течение четырех месяцев. «Целью этой работы является оценка состояния граждан, возможность применения иных форм работы, включая сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях на дому, определение по каждому гражданину необходимых мер поддержки, социального и медицинского сопровождения», — цитирует Голикову «Интерфакс».

Также вице-премьер назвала «тревожной» нынешнюю ситуацию в интернатах. Прошедшая по всей стране проверка показала неудовлетворительные результаты.