​В Югре ликвидирован крупный пожар на ферме, спасены сотни свиней

В четверг, 28 марта, в Югорске произошел пожар на свиноферме. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 8.34 утра. К месту происшествия прибыли четыре пожарных расчета.

Ситуация ухудшалась удаленность района от пожарно-спасательной части, а также его безводностью — ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 8 километров от места пожара.

«К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение кровли перехода между свинарниками, создалась угроза распространения огня на кровлю основных двух строений свинофермы. Внутри и снаружи помещения наблюдалось сильное задымление. Людей в здании не было. Организована эвакуация поголовья свиней. Так как зайти в задымленное помещение без средств защиты органов дыхания было невозможно, были сформированы три звена газодымозащитной службы, работа которых была направлена на тушение пожара внутри помещения и эвакуацию поголовья свиней», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Благодаря четкой работе пожарных, а также работников фермы, которые активно оказывали посильную помощь, распространение огня удалось остановить. Никто из людей и животных не погиб и не пострадал.

«Огнем поврежден переход между свинарниками на площади 130 квадратных метров. По факту данного пожара проводится проверка: дознаватели устанавливаю причину и виновных в возникновении пожара. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации печи», — добавили в ведомстве.