​В России с начала 2019 года резко выросли цены на авиабилеты

В России с начала 2019 года цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 7,5 процента, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направленное вице-премьеру Максиму Акимову.

Издание отмечает, что темпы подорожания цен на авиабилеты за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

Авторы письма считают, что виной всему 30-процентный рост цен на горюче-смазочные материалы.

Напомним, что в феврале были опубликованы данные, согласно которым авиабилеты за декабрь-февраль по разным направлениям увеличились на 5-33 процента.