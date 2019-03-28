​В Югре открылся крупнейший на Урале спортивный комплекс

В Югорске открылся крупнейший на Урале физкультурно-спортивный комплекс (ФСК), общая площадь которого составляет 18000 квадратных метров.

«Это знаковое событие для города. Для горожан это праздник. У нас очень спортивный город: есть и чемпионы мира, и Европы, и участники олимпийских игр. Раньше мест для занятия спортом было недостаточно, а сейчас это проблема решена. В новом спортивном комплекс будут проводиться занятия более чем по 16 видам спорта. При этом он построен по стандарту мирового уровня», – рассказал корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС член общественной палаты Югры, директор Молодежного центра «Гелиос» Николай Воронов.

Новый трехэтажный спортивный комплекс обеспечен всем необходимым для занятий спортом. Единовременно в нем смогут заниматься около 390 человек разными видами спорта, а трибуны вмещают более 2000 зрителей.

В «Центре югорского спорта» будут проводиться учебные занятия по волейболу, боксу, мини-футболу, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, он включает в себя: тренажерный зал, сауну, фитнес-центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе-бар, бильярдную и конференц-зал.

Стоит отметить, что спорткомплекс станет площадкой для проведения всероссийских и окружных спортивных соревнований. Кроме того, в ФСК смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все желающие, не зависимо от возраста и уровня спортивной подготовки.