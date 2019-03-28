​Брейк-данс может стать олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) положительно оценил идею внести брейк-данс в программу летних Олимпийских игр. Информация об этом размещена на сайте организации.

В число предложенных дисциплин также вошли: спортивное скалолазание, скейтборд и серфинг.

Президент организации Томас Бах считает, что новые виды спорта сделают Игры более привлекательными для молодежи.

Будут ли введены новые виды спорта в Олимпийские игры зависит от решения исполкома МОК, которое будет принято в июне 2020 года. Однако дисциплины все равно включены, как временные.

Напомним, на юношеских Олимпийских играх-2018, прошедших в Аргентине, уже состоялись соревнования по брейк-дансу.