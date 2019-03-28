​В Москве задержан бывший министр и экс-полпред президента Виктор Ишаев. «Это как если бы арестовали Лужкова»

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока и экс-полпред президента в дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. «РБК» со ссылкой на «Интерфакс» сообщает, что дело может касаться злоупотреблений при лесозаготовках. Кроме того, как утверждают источники издания, задержаны сын бывшего чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительтсва «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.

Виктор Ишаев – один из политических тяжеловесов дальневосточного региона. Он руководил Хабаровским краем с 1991 по 2009 годы, после чего стал полпредом и министром. Политолог Леонид Давыдов в своем telegram-канале приводит цитату своего коллеги Александра Кынева о том, что задержание Ишаева для Дальнего Востока «это как если бы сейчас в Москве задержали Лужкова».

В последние дни в России развивается история с задержанием еще одного бывшего министра – Михаила Абызова. Ему вменяется крупное мошенничество (на 4 млрд рублей) и организация преступного сообщества.