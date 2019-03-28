​Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Росстат назвал отросли с самыми высокими зарплатами по итогам 2019 года, пишет RT со ссылкой на данные ведомства.

Наиболее высокую среднемесячную зарплату получают в области добычи полезных ископаемых – 79,4 тысячи рублей. Далее следуют финансы и страховая деятельность (77,3 тысячи рублей). На третьей позиции работа в области информации и связи (66,2 тысячи рублей).

В пятерку наиболее оплачиваемых сфер деятельности также попали профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тысячи рублей) и сфера транспортировки и хранения (46,9 тысячи рублей).

Наименьшая средняя зарплата была зарегистрирована у сотрудников гостиниц и общепита (27,2 тысячи рублей).

Напомним, средняя зарплата по России в январе 2019 года составила 42,2 тысячи рублей, что на 8,3 процента больше чем за аналогичный период годом ранее.