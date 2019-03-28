16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,8012   EUR  72,8884  

​«Железная леди» телекома ответила на миллион вопросов

С начала года виртуальный консультант Елена, работающий в МегаФоне, ответил почти на миллион вопросов уральцев. Клиентам оператора особенно нравится именно разговаривать с железной леди – ей в 6 раз чаще звонят, чем пишут в онлайн-чате.

28 марта 2019 года, ХМАО-Югра. Елена – это возможность получить помощь без ожидания на линии. Благодаря технологии компьютерной обработки речи она понимает задаваемые вопросы, помогает получить нужную информацию и управлять услугами.

Она достаточно самостоятельный робот-консультант. Около 2/3 от всех обращений Елена решает лично, и только треть сложных вопросов, требующих помощи человека, переводит на сотрудников контактного центра.

Звонят виртуальному консультанту чаще всего в среду с 15:00 до 16:00. В этот период на линию поступает свыше 25 вопросов в минуту. Активнее всего пишут в чате в четверг вечером – наибольше число сообщений приходится на период с 19:00 до 20:00. А вот отдыхает электронная девушка в воскресенье, это самый спокойный день для Елены.

Виртуальная помощница постоянно развивается, обучается новым речевым модулям для распознавания запросов клиентов. Она обращается к людям по имени, подбирает персональные предложения лично для каждого, знает всё о тарифе, трафике, списании абонентской платы, а также других нюансах в обслуживании номера клиента.

«Зачастую люди обращаются к нам с однотипными вопросами. Ответить на них как раз может Елена, при этом разгрузив наших консультантов и оставив им решение более индивидуальных запросов. У нее железные нервы, она никогда не устает – это несомненный плюс. В ближайшее время мы поработаем над ее скоростью и расширим пул вопросов, на которые она сможет дать ответ», – отмечает директор по продажам на массовом рынке МегаФона на Урале Александр Малов.

Задать вопрос виртуальному консультанту можно в разделе поддержка личного кабинета, на сайте компании, а также при звонке на номер 0500.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:51, просмотров: 257, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Оксана Рудик: Нефтеюганские дети, выжившие после страшного ДТП под Ханты-Мансийском, до сих пор восстанавливаются. Некоторые в больнице

​Оксана Рудик: Нефтеюганские дети, выжившие после страшного ДТП под Ханты-Мансийском, до сих пор восстанавливаются. Некоторые в больнице
Адвокат потерпевших по делу об аварии, в которой погибли воспитанники нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», рассказала, почему им пришлось подать жалобу в ВС
Ева Рудион Сегодня в 08:56
443 0
​К семье через улицу: история о том, как два бездомных человека нашли друг друга в Сургуте

​К семье через улицу: история о том, как два бездомных человека нашли друг друга в Сургуте
Михаил и Лариса Крюковы хотят привлечь внимание к проблеме бездомности в городе и стране
Лилия Сулейманова 27 марта в 17:51
793 0
Андрей Мовчан: «Мы потеряем любой бизнес, связанный с наукой и технологиями, потому что без свободы интернета сегодня эти вещи просто не функционируют»

Андрей Мовчан: «Мы потеряем любой бизнес, связанный с наукой и технологиями, потому что без свободы интернета сегодня эти вещи просто не функционируют»

Интервью с экономистом Андреем Мовчаном об утрате диалога бизнеса с властью и почему для чиновников предприниматель является врагом
Артем Мазнев 27 марта в 17:03
634 1
Сургутнефтегаз так просто не принудить к переезду, как это было с «Газпром переработкой»

Сургутнефтегаз так просто не принудить к переезду, как это было с «Газпром переработкой»
Александр Сидоров, депутат Государственной думы 27 марта в 14:21
1907 11
​Сургутский фитнес-клуб «Платинум» умер окончательно — сургутян, имеющих его абонемент, перестанут бесплатно пускать в новый клуб в «Богатыре»

​Сургутский фитнес-клуб «Платинум» умер окончательно — сургутян, имеющих его абонемент, перестанут бесплатно пускать в новый клуб в «Богатыре»
Лилия Сулейманова 27 марта в 12:29
1014 3
Олег Владимиров

​А что, так можно было?
Я рассуждал о вариантах выхода авиакомпании Utair из финансового кризиса, но и представить себе не мог, что авиаторы предложат своим кредиторам попросту списать долги
Олег Владимиров 26 марта в 17:00
1128 2
Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?

Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?
​Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 26 марта в 16:02
757 2
Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Смотрим, как сургутяне на 16 квадратах умещают необходимую «начинку» для любой квартиры
Лилия Сулейманова 26 марта в 15:26
1003 1
Олег Владимиров

​Третий договор
Ребята, вам дали выборы не для того, чтобы вы голосовали, за кого хотите. Это инструмент приобретения легитимности и снятия ответственности, если вы не поняли
Олег Владимиров 25 марта в 20:58
1271 11
Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Иван Назаров 25 марта в 17:36
612 0
​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?

​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?
Пять вопросов о деле Дмитрия Попова
Редакция СИА-ПРЕСС 25 марта в 16:52
1710 3
​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»

​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»
Активистка движения «Сургут для детей» рассказала о деятельности организации и ее целях
Анастасия Якупова 25 марта в 15:33
1111 0
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником
​С Днем работника культуры!
Глава города Сургута Вадим Шувалов 25 марта в 15:18
552 0
Как не платить за капремонт?

Как не платить за капремонт?
Российская общественница рассказала, как отказалась отдавать деньги в фонд капремонта, и ей за это ничего не было. Это вообще законно?
Лилия Сулейманова 25 марта в 14:55
1379 1
​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»

​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»
Интервью с организатором Geek Event в КЦ «Порт» — о гик-культуре, создании фестивалей и участии в таких мероприятиях
Анастасия Якупова 23 марта в 11:41
1578 1
​Что делать, если подросток отбился от рук?

​Что делать, если подросток отбился от рук?
Педагог Елена Шилова рассказала, как родителям приучить ребенка к ответственности
Елена Шилова, педагог 23 марта в 10:16
1200 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика