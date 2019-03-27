​Жители Югры стали чаще брать в долг у банков на потребительские нужды

Югра вошла в пятерку российских регионов с наибольшим ростом количества выданных потребительских кредитов. В феврале кредитными учреждениями округа 23 089 займа на приобретение потребительских товаров. Это на 8,6 процента больше, чем год назад.

Более серьезную динамику продемонстрировали Москва (+24,1%), Московская область (+19,6%), Санкт-Петербург (+14,8%), Тюменская область (+8,7%). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России было выдано 1,36 миллиона потребительских кредитов, что на 6,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это самый низкий показатель выдачи потребкредитов за месяц за последние 1,5 года.

«В настоящее время банки предоставляют заемщикам потребительские кредиты более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь, заемщики с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов», — объяснил сложившуюся ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.