В Ханты-Мансийске и Сургуте пройдет финал XI Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм

В Югре завершается VI Школьный чемпионат по интеллектуальным играм. Финал, в котором примут участие лучшие 35 команд со всего региона, пройдет одновременно в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Чемпионат стартовал в октябре 2018 года. В течение шести месяцев 220 школьных команд (более 1300 человек) из 27 населенных пунктов Югры участвовали в отборочном турнире по игре «Что? Где? Когда?», который проходил в заочной форме. По итогам этого турнира были отобраны 35 лучших команд, которые будут параллельно соревноваться в Сургуте и Ханты-Мансийске за право называться чемпионом Югры по интеллектуальным играм.

По итогам финала VI Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм лучшие команды представят свои муниципалитеты на финале

Кубка Югры по интеллектуальным играм в мае 2019 года (проект поддержан Фондом президентских грантов) и защитят честь нашего региона на Школьном чемпионате России по «Что? Где? Когда?».

Финал стартует 29 марта. В Сургуте чемпионат будет проходить актовом зале школы №19 (ул. Геологическая, 7/1). В Ханты-Мансийске мероприятие пройдет в атриуме «Государственной библиотеки Югры» (ул. Мира, 2). Расписание финала следующее:



29 марта:

12:30 – Регистрация команд

13:00 – Открытие чемпионата

13:10 – «Что? Где? Когда?» – 1, 2, 3 тур

15:40 – Обед

17:00 – «Брейн-ринг»

19:30 – Окончание первого дня



30 марта:

10:00 – «Мультиигры»

11:00 – Письменная командная «Своя игра»

12:00 – Обед

13:20 – «Что? Где? Когда?» – 4, 5, 6 тур

16:00 – Награждение

16:30 – Закрытие чемпионата