​Следователи начали проверку после травмирования ребенка снегоуборочной техникой в Когалыме

Следователи Когалыма начали проверку после того, как 9-летний ребенок получил травмы во дворе дома на улице Дружбы Народов. Мальчика засыпал снегом грейдер, расчищающий улицу. Ребенок госпитализирован с травмой ноги.

«По факту произошедшего следователями СКР организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводится осмотр места происшествия, запланирован комплекс других проверочных мероприятий. По предварительной информации, машинист грейдера не заметил находящегося вблизи спецтехники ребенка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Также устанавливается тяжесть вреда, нанесенного здоровью ребенка. Процессуальное решение будет принято после проверки.