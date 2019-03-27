В Сургуте состоится презентация проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Пушкин ещё раз…»

28 марта 2019 года, в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоится презентация шестого этапа масштабного проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Пушкин ещё раз...».

В этом году шестой этап масштабногопроекта «Большое чтение на 60-й параллели» посвящён 220-летию А.С. Пушкина. Это особое событие и для Центральной городской библиотеки, носящей имя великого поэта, и в целом для города, у которого есть своя история, связанная с именем Александра Сергеевича Пушкина.

На презентации гостям расскажут о главной ценности Библиотеки – коллекции редких изданий под общим названием «Пушкиниана». Состоится презентация книги проекта – сборника «Источник», в который вошли 37 стихотворений, «Повести Белкина» и роман в стихах «Евгений Онегин».

С марта по декабрь в библиотеках города и на площадках партнёров пройдут мероприятия разного формата: чтецкий марафон, пленэр, велоквест «Пушкин на карте Сургута», выставки, конкурсы, акции «Лицейский октябрь», «Читающий двор», «Позвони Пушкину» творческие встречи.

Справка:

Проект «Большое чтение на 60-й параллели», направленный на привлечение внимания к книге и чтению, развитие каналов социальных коммуникаций, совершенствование навыков совместного обсуждения гуманитарных ценностей, значимых жизненных вопросов, реализуется Централизованной библиотечной системой Сургута с 2009 года.