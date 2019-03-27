​«Ростелеком» и «Северные Строительные Технологии» договорились о создании цифровых домов в Югре

ПАО «Ростелеком» и ООО «Северные Строительные Технологии» (ООО «ССТ») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках Соглашения которого намерены развивать проекта по цифровизации многоквартирных домов.

«Соглашение о сотрудничестве с «ССТ» – одним из крупнейших застройщиков в Югре – имеет для нас важное стратегическое значение. Мы стремимся, чтобы качество жизни югорчан отвечало современным требованиям. Оснащение новостроек умными it-сервисами должно стать такой же нормой, как и доступ к высокоскоростному интернету и телевидению в формате высокой четкости. И мы уверены, что подобное сотрудничество двух технологических лидеров своих отраслей позволит предложить югорчанам максимально привлекательные объекты для жизни и построения своего комфортного и безопасного будущего», – отмечает Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком».

«Умные дома – тренд, который существует уже давно. Наша компания несколько лет работает в этом направлении, и мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с «Ростелекомом» наши дома станут более прогрессивным и будут отвечать новым потребностям наших жителей и мы станем более цифровой компанией», – комментирует Вачаган Мовсисян.

Современные технологии в новостройках «ССТ» начнутся уже с порога подъезда – здесь жильцов и их гостей будет встречать «Умный домофон», который позволит открывать дверь нажатием кнопки с любого гаджета, формировать журнал видеофиксации и передавать изображение посетителей в мобильное приложение, проводить информирование жильцов.

С помощью облачного видеонаблюдения, которое можно установить внутри подъезда, на лестничных площадках и придомовой территории, жильцам новостроек через собственный смартфон будет видна обстановка во дворе, на детской площадке, автостоянке и в подъезде. Камеры записывают видео со звуком и в темноте. Просматривать ситуацию на объекте можно из любой точки мира, где есть доступ в сеть интернет.

В каждую квартиру на стадии строительства домов будет проведен персональный оптический канал. «Оптика в квартиру» позволяет подключить сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет до 500 Мбит/с, интерактивное телевидение, телефонию, а также установить оборудование «Умного дома» серии «Видеонаблюдение» и «Безопасность». Таким образом, югорчане будут обеспечены доступом к современным услугам связи и самым популярнымIT-сервисам еще на стадии приобретения жилья.