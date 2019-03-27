​В Когалыме автогрейдер придавил школьника снегом во время уборки улицы

В Когалыме во время уборки проезжей части на улице Дружбы народов автогрейдер придавил школьника снегом. Об инциденте сообщает городское сообщество «К-Информ».

Со слов очевидцев, пострадавшему ребенку 8 лет. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Напомним, совсем не давно на улице Бажова, 17 в Сургуте трактор, убирающий снег во дворе, сбил 81-летнюю женщину. Спасти ее жизнь медикам не удалось. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.