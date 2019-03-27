​Нетрезвый ураец устроил ДТП на угнанном автомобиле

Полиция Урая задержала 26-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне. Мужчина, будучи нетрезвым, решил прокатиться на чужом автомобиле и попал на нем в ДТП.

Об аварии в дежурную часть сообщил водитель ГАЗели. Он рассказал, что в его автомобиль врезалась Daewoo Nexia, а управляющий ей мужчина скрылся.

«Полицейские выяснили, что накануне происшествия, около шести часов утра, подозреваемый 1993 года рождения со своим приятелем, находясь в алкогольном опьянении, пришел к бывшему коллеге с просьбой, чтобы последний довез его домой. В виду раннего времени суток, молодые люди не дозвонились до знакомого, но заметили на стоянке его автомобиль и решили в нём погреться.Увидев в замке зажигания ключи, у подозреваемого возникло желание покататься по городу. После прогулки, возвращаясь к месту стоянки, нарушитель не учел погодные условия, безопасное расстояние и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Видео: 86.мвд.рф

Также выяснилось, что у угонщика не было прав на управление транспортным средством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.