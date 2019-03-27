​Мегионец-дебошир нечаянно убил знакомую, чтобы скрыть кражу телефона

Суд Мегиона вынес приговор местному жителю, который совершил несколько преступлений. На противоправные действия мужчина решался, будучи нетрезвым.

Обвинителю удалось доказать его вину в причинении смерти по неосторожности, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и краже.

«Летом 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки, украл сотовый телефон у своей знакомой, а после того как был заподозрен в краже второй приятельницей, с силой оттолкнул женщину. Потерпевшая оступилась и упала с обрыва реки высотой около четырех метров, ударилась о неровную поверхность земли и, получив множественные травмы, упала в воду, откуда не смогла выбраться. Кроме этого, мужчина признан виновным в причинении своему знакомому телесных повреждений средней степени тяжести – снова находясь в состоянии алкогольного опьянения он нанес потерпевшему несколько ножевых ранений», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время процесса обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.