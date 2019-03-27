​Нефтяники согласились не поднимать цены на бензин еще три месяца

Нефтяные компании приняли решение продлить соглашение с правительством России о заморозке цен на бензин до 1 июля, пишет «РБК» со ссылкой на чиновников и нефтяников, побывавших на совещании у вице-премьера страны Дмитрия Козака.

Рост цен на топливо до конца 2019 года не должен превысить уровень инфляции (по прогнозу ЦБ, инфляция составит 4,7–5,2%).

По словам главы ФАС Анатолия Голомозина, соглашения работают: розничные цены росли медленнее, чем инфляция, а запасы дизеля на рынке по сравнению с прошлым годом возросли на 30 процентов, бензина — на 10 процентов.

Кроме того, в соглашения были внесены некоторые изменения, согласно которым, нефтяники смогут получать более крупные компенсации за сдерживание цен.

Нововведения обойдутся бюджету в 120–190 млрд руб. в год, говорил директор департамента Минфина Алексей Сазанов «Коммерсанту».