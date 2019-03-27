​Министерство обороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов про армию

Министерство обороны намерено в ближайшее время создать киностудию для съемки художественных фильмов про российскую армию, пишет «ТАСС».

По словам министра Сергея Шойгу, в России очень много достойных кинокартин о войне, однако недостаточно фильмов о современной армии страны.

Он подчеркнул, что за последние годы в нашей стране появляются «очень достойные работы» и предположил, что они заслуживают «отдельного армейского кинофестиваля».

Напомним, с 2016 года вручается премия Минобороны в области культуры и искусства за произведения и творческие проекты, способствующие военно- патриотическому воспитанию граждан России