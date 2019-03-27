​Boeing 737 MAX 8 из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 737 MAX 8 летевший из Орландо в Викторвилль в Калифорнии был вынужден совершить экстренную посадку во Флориде из-за проблем с двигателем, пишет Meduza.

Вскоре после вылета от пилотов лайнера пришло сообщение о проблемах с двигателем после чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Пострадавших нет.

Напомним, после Авиакатастрофы в Эфиопии, когда пассажирский Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился, полеты Boeing 737 MAX были запрещены в большинстве стран мира, в том числе и в России.