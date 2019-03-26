В Нижнесортымском открыли школу для мигрантов

В поселении Нижнесортымском Сургутского района в прошедшее воскресение, 24 марта, открыли школу для мигрантов. Проект был запущен после того, как стало ясно, что среди жителей Нижнесортымского школа будет востребована. О своем желании дополнительно учить русский язык заявили порядка 25 человек. Первое занятие прошло в стенах школы поселения.

«С подобными предложениями к нам постоянно обращаются представители разных диаспор. В Нижнесортымском интерес у мигрантов оказался высоким, поэтому мы решили запустить здесь проект школы. Сейчас к нам обратилась только таджикская диаспора, но двери будут открыты для всех. Первое занятие проходит в школе, но в перспективе планируем перейти в наши консультационные комнаты, которые открыты в Нижнесортымском», – рассказала заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики Сургутского района Елена Алферова.

Школа в поселении Нижнесортымский является площадкой для адаптации детей мигрантов, которые составляют 19 процентов от общего состава учеников образовательного учреждения. В рамках своей работы, коллектив школы организует фестивали дружбы народов, образовательные экскурсии, встречи со священниками.

«34 ребенка нуждаются в педагогическом сопровождении, поскольку у них есть трудности с обучением из-за плохого знания русского языка, у них есть трудности с адаптацией в новой социокультурной среде. Поэтому руководители пяти национальных диаспор поселения и религиозных организаций выступают наставниками в процессе адаптации детей в нашей школе», – рассказала учитель истории и обществознания Лилия Черкасова, которая курирует работу школы с национальными и религиозными организациями.