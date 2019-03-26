​Альфа-Банк: AFP Snow Edition впервые прошел на Роза Хутор

В минувшие выходные в Сочи при поддержке Альфа-Банка состоялся AFP Snow Edition – дебютный зимний фестиваль от создателей Alfa Future People. Мероприятие прошло в новом для России формате апрес-ски. В общей сложности за 3 дня на склонах отыграли более 60 диджеев, а увидеть снежный праздник собралось 15 тысяч человек, что стало рекордом посещаемости курорта.

Фестиваль прошел под лозунгом «AFP собирает друзей», который задал тон музыкальной программе и спортивно-развлекательным активностям. Среди друзей фестиваля оказались как заметные московские промо-группы, которые заряжали катальщиков музыкальным вайбом прямо на склонах (Uppercuts, Blaze Tv, Digital Emotions, Рашн Стайл, BDKMV, Slowdance, Grusha music), так и зарубежные хедлайнеры - Chase&Status и Apashe. Музыкальная карта фестиваля раскинулась сразу на всех высотах горнолыжного курорта. Вдоль набережной реки Мзымта развернулся диджей-парад. По лучшим традициям карнавалов, большую музыкальную платформу с диджеями промо-группы Grusha Music провез автомобиль Hyundai, который увлек подтягивающихся гостей в Розу Холл на выступления хедлайнеров. Всего в горах расположились две сцены и закрытая площадка в Шале Династия, где помимо приглашенных звезд все желающие могли встать за пульт. На высоте 1100 метров раскинулась масштабная сцена YARKO STAGE от Билайн, благодаря которой каждый гость смог почувствовать себя героем фестиваля: с помощью диджитал хаба JVYARKO-beeline.ru селфи сотен людей, обработанные с помощью специальных ярких фильтров, появились на экранах сцены.

Билайн не только поддержал насыщенную культурную программу, но и усилил сеть 4G на курорте: для абонентов Билайн созданы все условия для комфортного пользования мобильным интернетом. Сцена на склоне 1600 метров от Hyundai порадовала гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику, а также прямыми трансляциями с мероприятия и роликами с участием Hyundai i30 N и Hyundai Elantra. Среди них: участники «Рашн Стайл» BIICLA, Novak, Phlegmatic Dogs, Proxy и резиденты Blaze TV – Maib, Bomuzik, Aria Fredda, BassKing, Nasled & Lars, ZESKULLZ, MC 47TH.

Один из самых душевных вечеров фестиваля прошел на льду: в ледовом дворце вырос поп-арт бар Брояница, где за хорошее настроение отвечали не только музыканты KushKuhs, Vanotek, Boris Way и Shanguy, но напитки «Броjаница» и «Лыхны игристое»

Традиционная формула успеха Alfa Future People «музыка, спорт и технологии» не осталась в стороне и на зимнем фестивале. Для заядлых катальщиков работали 13 трасс протяженностью 102 км, а 7 подъемников бесперебойно доставляли посетителей от сцены к сцене. Самые спортивные посетители фестиваля отслеживали свои активности с помощью новейшей модели часов Galaxy Watch Active, которые рассчитывают эффективность тренировок, измеряют частоту сердечных ритмов и напоминают, когда стоит отдохнуть, сменив спорт на музыку.

Покорители вершин смогли не только накатать десятки километров, но и запечатлеть свой триумф на фоне необычного арт-объекта Solar Power, там же работала зарядная станция для гаджетов, благодаря которой гости фестиваля всегда могли всегда оставаться онлайн и делились лучшими моментами фестиваля с друзьями.

Одними из самых ярких моментов фестиваля стали церемонии открытия и закрытия. В пятницу правильный настрой мероприятию задал Solar Power Set от московских модников Даши Яструбицкой и Димы Кармановского, их поддержали любимцы AFP – нижегородский дуэт Going Deeper, а также Andrey Topchy и Giorgi Poliaskas. Завершился фестиваль зажигательным лайвом питерской группы Меджикул, чье выступление организовала игорная зона «Красная Поляна».