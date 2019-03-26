​Безопасные расчеты: как успешно провести сделку с недвижимостью

Расчеты с продавцом – важный этап в сделке с недвижимостью. Стоит квартира немало, поэтому все стороны заинтересованы в том, чтобы перевод средств был безопасным и комфортным. Независимо от того, проводиться ли сделка с использованием ипотечного кредита или без него. Если человек покупает квартиру от застройщика, то он оплачивает счет удобным способом – наличными или переводом средств на расчетный счет строительной компании. Если клиент покупает уже готовую квартиру за счет собственных средств, тогда произвести расчеты можно одним из нескольких способов.

Банковская ячейка

Все мы не раз видели в кино, как люди в деловых костюмах приходят в банк, входят в охраняемую комнату с множеством металлических ящиков-ячеек, оставляют там ценности, деньги или наоборот забирают их. Банковскими ячейками активно пользуются и в нашей стране. Данный способ можно использовать для расчетов при покупке недвижимости.

«Покупатель арендует ячейку в банке и кладет туда нужную сумму денег. После регистрации сделки, предоставив подтверждающие документы, продавец гарантированно забирает денежные средства», – рассказывает Дмитрий Савин, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ханты-Мансийского отделения Сбербанка.

Тем не менее, у данного варианта есть несколько нюансов: расчёт только наличными; для того, чтобы арендовать ячейку нужно прийти в банк, заключить договор аренды; стоимость самой аренды варьируется от 50 до 220 рублей в день; после завершения сделки продавцу нужно прийти в банк за деньгами, а покупателю – чтобы закрыть ячейку.

Аккредитив

По поручению клиента банк осуществляет со счета клиента платеж в пользу указанного получателя. Аккредитив может быть отзывным или безотзывным, покрытым (банк реально переводит деньги на счет банка-исполнителя) или непокрытым (деньги хранятся на счете до момента исполнения аккредитива). Эта безналичная форма расчетов позволяет покупателю и продавцу определить условия расчетов в соответствии со своими пожеланиями, составить перечень документов, подтверждающих выполнение продавцом обязательств.

Сложности, которые могут возникнуть при этой форме расчетов:

в случае срыва сделки обратный возврат суммы происходит в судебном порядке;

раскрытие аккредитива проходит в течение 3-5 дней;

сделка проходит медленнее, чем при иных способах взаиморасчетов;

высокая стоимость услуг;

исполняющий банк не несет ответственность за подлинность документов, предоставленных продавцом.

Безопасные расчеты

Для покупателей и продавцов недвижимости Сбербанк запустил удобный «Сервис безопасных расчетов», который позволяет с комфортом провести сделки без использования ипотеки. В чем его суть?

На имя покупателя открывается номинальный счет в банке, на него кладется вся сумма либо часть денег за квартиру. Нужно лишь один раз прийти в банк для подписания договора, после чего Центр недвижимости Сбербанка самостоятельно будет осуществлять мониторинг сделки. Как только регистрация недвижимости пройдет, деньги будут направлены на счет продавца автоматически. При этом не важно, в каком банке у него открыт счет. Если сделка по каким-либо причинам не зарегистрирована, средства вернутся покупателю.

«На оформление документов потребуется всего 15 минут. Благодаря сервису учитываются интересы обеих сторон, покупатель спокоен, потому что деньги спишутся только после регистрации сделки, а продавец не переживает о том, когда он получит деньги, ведь перечисление происходит прямо в день регистрации надвижимости», – комментирует Дмитрий Савин.

А для тех, кто только планирует решить свой жилищный вопрос, есть удобный сайт Сбербанка ДомКлик.ру. Там опубликовано более полумиллиона объявлений о продаже недвижимости как от застройщиков и риелторов, так и от физических лиц. Выбрать квартиру, подать заявку на ипотеку, можно, не выходя из дома. Также на сайте можно заказать оценку стоимости недвижимости, правовую экспертизу, подать заявку на электронную регистрацию сделки и воспользоваться сервисом безопасных расчетов. Приобрести комфортное жилье проще, чем кажется!