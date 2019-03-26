​В Сургуте идет подготовка к международной акции «Тотальный диктант – 2019»

13 апреля, в 13.00 в Сургуте пройдёт международная акция «Тотальный диктант – 2019». Автором текста диктанта станет писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

В этом году для горожан и гостей города большинство площадок станут открытыми: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, СМИА «СИА-ПРЕСС», «Интеллектуальный клуб», ТРЦ «Аура», вузы города – СурГУ и СурГПУ, Сургутский естественно-научный лицей, лицей № 1, гимназия им. Ф.К. Салманова, общеобразовательные школы №№ 32, 44, 46.

Регистрация участников откроется 3 апреля на городской странице Тотального диктанта.

Все участники Тотального диктанта получат памятный приз – ручки от генерального партнёра всемирной акции компании «Берлинго». На каждой из них будет выведена надпись «Этой ручкой написан Тотальный диктант!».

Администрация ОАО «Аэропорт Сургут» наградит специальными призами тех, кто напишет диктант на базе аэропорта и получит отличный результат! Кроме того, для всех городских "отличников" Диктанта в аэропорту готовы провести экскурсию с посещением контролируемой территории, спецслужб, воздушных судов - кабины пилотов самолёта и вертолёта.

Абитуриенты, поступающие в СурГПУ, получат дополнительные баллы за портфолио, в том числе и за отличный результат по Тотальному диктанту. С каждым годом количество сургутян, пишущих Диктант, увеличивается, что свидетельствует: быть грамотным становится модно.

Справка:

Тотальный диктант — ежегодная акция, объединяющая всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты.

В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и другие.