​В России могу поднять минимальную цену на игристое вино

Министерство финансов РФ предлагает изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Известия».

Так, МРЦ предлагают поднять на 26 процентов — с 164 до 207 рублей за 0,75 литра. Минимальную отпускную цену завода-производителя предлагается установить на уровне 143 рублей вместо 115 рублей, оптовую — 172 рублей вместо 133 рублей.

Необходимость изменения МРЦ объясняют увеличением ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, стоимости винограда. Кроме того, говорится в пояснительной записке к документу, это позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, способствовать защите российского производителя и увеличить поступления в бюджет.