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​В Сургуте 31 марта закроют ледовые катки

В воскресенье, 31 марта, в Сургуте завершается работа ледовых катков, курируемых управлением физической культуры и спорта администрации города. Об этом сообщает сегодня пресс-служба городской мэрии.

Всего в городе работает 11 катков под открытым небом. Вход на большинство из них бесплатный.

Ранее синоптики пообещали югорчанам ранний и теплый апрель. Прогнозируется, что температура воздуха будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.


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Сегодня в 18:10, просмотров: 251, комментариев: 0


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