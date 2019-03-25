​В Сургуте 31 марта закроют ледовые катки

В воскресенье, 31 марта, в Сургуте завершается работа ледовых катков, курируемых управлением физической культуры и спорта администрации города. Об этом сообщает сегодня пресс-служба городской мэрии.
Всего в городе работает 11 катков под открытым небом. Вход на большинство из них бесплатный.
Ранее синоптики пообещали югорчанам ранний и теплый апрель. Прогнозируется, что температура воздуха будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.
О чем болит голова многодетных сургутян? Активисты РОО «Большая семья» Ирина Андреева и Андрей Дейнега // ONLINE 26 марта в 11.00