​Житель Нягани захотел стать брокером и лишился всех накоплений

Полиция Нягани ищет злоумышленников, которые обманули местного жителя. Как рассказал стражам порядка сам потерпевший, он решил воспользоваться услугами одной из брокерских компаний, чтобы купить квартиру.

«В рекламе компания обещала быстрое преумножение вложенных средств. Мужчине предложили скачать специальную программу на компьютер при помощи которой, злоумышленники и получили доступ к его данным и счетам. Мошенники через приложение показали заявителю, как нужно вносить деньги на счет данной компании. Мужчина в надежде, что с вырученной суммы сможет купить квартиру, перевел все накопления», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Общий ущерб составил 382 тысячи рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.