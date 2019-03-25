​ТАСС: Банки дадут ответ на предложение UTair о списании 30 миллиардов рублей долгов через две недели

Кредиторы авиакомпании Utairвзяли две недели на раздумье, чтобы ответить на предложение о списании более 30 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса.

«Банки-кредиторы будут рассматривать эти предложения и вернутся с консолидированной позицией через две недели», — цитирует агентство своего собеседника.

По данным издания «Ведомости», 21 марта на встрече представителей авиакомпании и банков-кредиторов Utair попросила списать 12-летний синдицированный кредит (23,7 млрд рублей) и половину семилетнего синдиката (15,4 млрд рублей). Такой вариант реструктуризации долга авиакомпания совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.