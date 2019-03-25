​Прокуратура и полиция начали проверку из-за хранения детского питания в морге Югорска

В Югорске сотрудники УМВД и прокуратура проводят проверку по факту хранения коробок с детским питанием в прощальном зале здания городского морга Югорска. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службах ведомств.

«Сейчас питание изъято и передано на хранение заместителю главврача Югорской горбольницы. Проверка может длиться до 30 дней. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полиции.

Представитель надзорного ведомства отметила, что 25 марта начался сбор информации по делу.

О том, что в здании морга хранится детское питание, сегодня сообщил депутат городской думы Антон Пантин. По данным народного избранника, в морге обнаружено около трех тонн питания для детей, ориентировочная цена — около 1,5 миллиона рублей. «Это питание, которое закупается за бюджетные средства, и выдается детям до года в поликлиниках», — пояснял Пантин ранее в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.