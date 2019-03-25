​В Югорске детское питание хранилось в морге

В прощальном зале здания городского морга Югорска хранилось детское питание и каши. Об этом на своей странице в Facebookсообщил депутат думы города Антон Пантин.

По данным народного избранника, всего в морге обнаружено около трех тонн питания для детей, ориентировочная цена — около 1,5 миллиона рублей.

«Это питание, которое закупается за бюджетные средства, и выдается детям до года в поликлиниках. Почему оно хранится в морге, я не знаю. Сообщил в полицию, идет проверка», — пояснил Пантин в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

Депутат подчеркнул, что особый цинизм ситуации в том, что детское питание хранится в действующем морге. «Деятельность в здании продолжает осуществляться, ведь сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно. И там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — отметил он.

В пресс-службе УМВД Югры пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В пресс-службе прокуратуры округа сообщили, что информация, опубликованная в посте депутата, доведена до сведения прокурора. Решение о проведении проверки планируют принять в ближайшее время.

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