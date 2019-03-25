​Аналитики ЦБ рассказали, что сильнее всего подорожало на Урале

В феврале инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 4,1 процента. В Тюменской области, Югре и на Ямале — три процента. Это ниже, чем в целом по стране, где рост цен достиг 5,2 процента.

За год продукты питания на Урале подорожали на 4,5 процента. Заметнее всего выросла цена на помидоры и огурцы из-за завершения программы субсидирования строительства тепличных мощностей и ростом затрат производителей на электроэнергию.

«Другие категории продуктов, говядина, молочные продукты, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, дорожали в феврале на фоне роста издержек производителей. На последние повлиял рост цен на зерно, муку, сахар и корма на мировом и внутреннем российском рынке во второй половине предыдущего года», — отметили отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в осталась на уровне 3,8 процента.

По прогнозу аналитиков, замедление инфляции ожидается после прохождения ею пика в марте-апреле. Годовая инфляция вернется к четырем процентам в первой половине 2020 года.