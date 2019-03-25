​Николай Патрушев заявил о предотвращении в России 19 терактов

В 2018 году в России было предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Что касается телефонного терроризма, то в этом году поступило более двух тысяч сообщений о заложенных взрывных устройствах. По словам Патрушева, большинство из них совершены из-за рубежа. Установлены около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем, некоторые из них привлечены к уголовной ответственности.

«При этом террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, активно применяют современные технические средства, используют различные способы конспирации, постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — заключил секретарь Совбеза.