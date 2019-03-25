​Правительство предлагает увеличить выплату по ОСАГО до двух миллионов рублей

Законопроект об увеличении выплаты по ОСАГО за причинение ущерба жизни и здоровью поддержал Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Документ, разработанный правительством страны, предлагает увеличение выплаты с 500 тысяч до двух миллионов рублей, пишет «Российская газета».

Таким образом, по мнению авторов законопроекта, будут уравнены в правах пострадавшие при ДТП с автобусами и с легковым автомобилем.

Кроме того, документ предусматривает возможность использования автовладельцем телематических приборов, которые определяют его характер вождения. Это позволит аккуратным водителям рассчитывать на дополнительную скидку при покупке полиса.