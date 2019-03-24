​Россию назвали энергетической сверхдержавой

У России есть все, чтобы предложить миру новые технологии по развитию в энергетической сфере. Такое мнение выразил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, пишет РИА «Новости».

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.

По словам Фрая, у страны большие возможности, кроме того Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.

Справка:

МИРЭС — крупнейшая международная некоммерческая организация в сфере энергетики, которая представляет интересы более трех тысяч компаний со всего мира. Россия является соучредителем и ведущим участником деятельности МИРЭС более 60 лет.