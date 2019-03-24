​Самая большая зарплата у чиновников в Ямало-Ненецком АО

Максимальная зарплата среди региональных чиновников зарегистрирована в Ямало-Ненецком автономном округе – 206,5 тыс. рублей. По сравнению с в 2017 годом она выросла на 11,9 процента. Такие данные приводит Росстат.

В среднем зарплата сотрудников органов исполнительной власти России по регионам составила 65,9 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с 2017 на 12,2 процента.

В Тюменской области чиновники в среднем получают 128 тысяч рублей в месяц.

Минимальная величина среднемесячной зарплаты чиновников наблюдалась, как и в 2017 году, в Ингушетии - 26,4 тыс. рублей.