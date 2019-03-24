​Главы городов Югры отчитаются об итогах работы за год перед губернатором региона

В течение марта-апреля главы муниципальных образований (МО) Югры отчитаются перед губернатором региона Натальей Комаровой о проделанной работе за год и перспективах развития территорий.

Всего запланировано провести 22 персональных встречи с главами. Основная задача, которых – узнать об основанных проблемах развития территорий и мерах, принимаемых для их решения.

Первая встреча уже состоялась в Когалыме 23 марта. На ней Наталья Комарова встретилась с главами Когалыма, Радужного, Покачей и Лангепаса.

Больше всего губернатора интересовали вопросы расселение из аварийного жилья, строительство детских садов и школ. В свою очередь главы Лангепаса и Покачи отчитались о завершении компании по расселению людей из аварийного и непригодного жилья.

Глава Когалыма отметил, что в целом 2018 год характеризовался устойчивым социально-экономическим развитием города. По его словам, Доходы бюджета муниципального образования в прошлом году составили 5,1 млрд рублей. Расходы по сравнению с 2017 годом снизились на 4 процента.

«В ходе реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов эффект по увеличению доходов составил 33 млн рублей, по оптимизации - 72 млн рублей», – рассказал глава Когалыма Николай Пальчиков.

Во время встречи Наталья Комарова поздравила Пальчикова с открытием филиала Государственного академического Малого театра.

«Театр является большим подарком для всех югорчан. Мы поручаем городу Когалым вести взаимоотношения с театралами таким образом, чтобы быть культурным центром нашего региона с точки зрения театрального искусства», – заявила она.