​В РПЦ назвали операции по смене пола уголовным преступлением

В Русской православной церкви заявили, что операции по смене пола, которые сейчас распространены на Западе, недопустимы. Особенно, когда вмешательство идет в организм и сознание детей.

«Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога», – отметил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион во время программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он подчеркнул, что церковь никогда не признает такой образ жизни нормальным, здоровым.

Митрополит считает, что внушение ребенку того, что помимо биологического пола, есть пол, который он может выбрать себе сам, должно преследоваться в уголовном порядке.

«Ребенок должен, по крайней мере, дожить до совершеннолетия, прежде чем он сможет самостоятельно принять решение о том, оставаться ли ему тем, каким его Господь создал, или менять свой пол», – убежден иерарх.

По его словам, человек сменивший пол будет крещен «таким, каким его бог создал: если это мужчина, «переделанный» в женщину, он будет все равно крещен как мужчина».