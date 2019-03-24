​Навальный заявил, что его преследуют «жулики», нанятые Пригожиным

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagramзапись, где заявил, что его везде преследуют «малолетние жулики». По его мнению, их нанял бизнесмен Евгений Пригожин для оказания психологического давления.

На видео видно, как за Навальным идут два подростка и снимают его на свои телефоны.

«Вот так каждый день, с утра и до вечера, с утра и до вечера. Иду на работу — за мной тащатся. Иду с работы — два таких же клоуна за мной тащатся всегда», — рассказал Навальный.

Он подчеркнул, что помимо него преследуют еще и сотрудницу ФБК Любовь Соболь, которая писала об отравлении детей в школах, куда компании Пригожина поставляют питание.