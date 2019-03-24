​Российские фигуристы завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира в Японии

Фигуристы из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира в Японии. В сумме они набрали 211,76 балла, пишет Sports.

Издание отмечает, что эти медали стали первыми в танцах на льду на чемпионатах мира с 2013 года.

Первую позицию заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд — 222,65 балла. На третьей строчке Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (210,40 балла).

Напомним, ранее российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграла серебро, а в одиночном катании золотую и бронзовую медали завоевали Алина Загитова и Евгения Медведева соответственно.